Übertriebener Hass

… auf die verdreckte Heckscheibe des VW Passats schrieben die bislang Unbekannten das Wort „Mörder“. Der Grünrock saß am 1. Weihnachtsfeiertag an einem Feldweg zwischen Apfelbach und Rüsselhausen bei Niederstetten im Main-Tauber-Kreis (Baden-Württemberg) an. Als er 2 Stunden später zu seinem Wagen zurückkehrte, hatte dieser 2 platte Reifen und das Wort Mörder auf die Heckscheibe geschmiert. Zeugen, die in diesem Falle etwas Auffälliges beobachtet haben, bittet das Polizeirevier Bad Mergentheim um Hinweise unter 07931 54990.

sl