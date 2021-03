Uelzen: Erster Wolfsabschuss im Landkreis

Die Ausnahmegenehmigung, die zur Entnahme des Wolfes geführt hatte, wurde aufgrund vieler Risse in der Region erteilt. Verursacher sei ein Rudel um den Rüden GW1027m, so der Landkreis Uelzen in einer Pressemitteilung. Die betreffenden Wölfe überwanden Elektrozäune und Herdenschutzhunde und richteten einen Gesamtschaden von über 70.000 Euro an.

Nach der Bergung des Kadavers ist eine genetische Untersuchung initiiert worden. Diese soll klären, ob die entnommene Wölfin Teil des genannten Rudels war.