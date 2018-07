Vandalismus an Ansitzeinrichtung

Noch ärgerlicher ist es, wenn der frisch reparierte Hochsitz erneut zur Zielscheibe der Randalierer wird. So geschehen in 18233 Neubukow/Buschmühlen (Mecklenburg-Vorpommern). Dort kam es wiederholt zu Sachbeschädigungen an einer Ansitzeinrichtung, vermutlich am 14. Juli 2018.

Der Jagdpächter hat eine Belohnung ausgesetzt für Hinweise, die zur Täterermittlung führen.

fh