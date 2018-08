Vogel bringt Auto zum Kippen

Die 21-Jährige war am gestrigen Abend gegen 19 Uhr auf der L 228 in Richtung Aldenhoven (Kreis Düren/Nordrhein-Westfalen) unterwegs, als ihr in einer langgezogenen Linkskurve ein Vogel entgegenflog. Beim Versuch ihm auszuweichen, riss die Linnicherin das Steuer herum und verlor die Kontrolle über den Wagen. Dieser blieb auf der Fahrerseite liegen. Ersthelfer bargen die junge Frau aus dem Auto. Im Krankenhaus wurde die Verletzte stationär aufgenommen. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 3.000 Euro.

sl