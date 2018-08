Mercedes versenkt

Ein 53-Jähriger machte am gestrigen Abend gegen 18 Uhr eine Spritztour an der Elbe. Vermutlich traute er seinem Geländewagen mehr zu, als er wirklich leisten konnte. Der Fahrer verschaffte sich über einen gesperrten Weg Zugang an den Bassenflteher Strand im Alten Land an der Elbe (Stade/Niedersachsen). Dort fuhr er bei Niedrigwasser am Strand entlang, als der G plötzlich stehen blieb und sich nicht mehr zurückbewegen lies. Trotz schnell auflaufendem Wasser rettete sich der Stader aus dem Fahrzeug.