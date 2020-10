Wärmebild bei der Jagd

-Anzeige- Wie sich Wärmebildtechnologien heutzutage auf Jäger auswirken Wärmebildgeräte haben inzwischen in unzähligen Bereichen Einzug gehalten. In der Medizin, Forschung, der Produktion und der Katastrophenbekämpfung wird die Wärmebildtechnologie bereits mit großem Erfolg eingesetzt. Und auch bei Jägern werden die Wärmebildgeräte immer beliebter. Aber warum ist das so? Und wie wählt man das beste Gerät für die eigenen Anforderungen aus? Wir verraten es in unserem Ratgeber.