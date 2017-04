Wer war hier der Übeltäter?

In der Nacht von Freitag auf Samstag fiel den Beamten der Polizei Soest an der Ecke Cappelstraße/Poststraße in Lippstadt (Nordrhein-Westfalen) ein Mann auf, der sehr vertieft in seine Arbeit war. Er machte sich mit einem Beil über einen Baum her. Der Fluchtversuch des 33-Jährigen scheiterte. Schuld daran waren vermutlich die 2 Promille, die der Alkoholvortest der Polizei ergab.

Für den Schaden am Baum wird der Mann nun aufkommen müssen.

sl