Wolf bricht in Schafstall ein

Der Hobby-Schafbauer Mathias Decurtins war glücklicherweise zur rechten Zeit am rechten Ort. Als er den Stall betrat, um seine Tiere zu füttern, hat er den Grauhund wohl vertrieben. Wäre er später in den Stall, hätte der Wolf wesentlich mehr Schaden anrichten können. So wurde nur 1 einjähriges Schaf gerissen. Nachdem er geflüchtet war, trieb er wohl an einem tiefer gelegenen Hof sein Unwesen. Dort verendeten mehrere Schafe.