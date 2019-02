Zaun ja – aber mobil

Mit dieser Methode soll schnell und flexibel ein „Schweinekessel“ bis zu 50 Kilometer Umfang aufgebaut werden. Mecklenburg-Vorpommerns Jagdminister Backhaus will dann, so wie in Tschechien erfolgreich praktiziert, alle Wildschweine innerhalb des Zaunes töten lassen, um eine drohende Ausbreitung im Keim zu ersticken.

fr