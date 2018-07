Ziege hilft Känguru zur Flucht

Am gestrigen Morgen wurde die Polizei zu einem Einsatz in Dortmund-Brechten (Nordrhein-Westfalen) gerufen.

Eine Ziege soll durch mehrfaches gegen den Zaun springen ein Loch in das Gehege gemacht haben. Das Känguru brach aus und hüpfte durch die Nachbargärten. Bei Eintreffen der Beamten versteckte sich das Beuteltier in einem Spalt neben der Garage. Die Beamten versuchten den Ausreißer festzuhalten. Doch als ein gezielter Tritt in Richtung des Kopfes eines Polizisten ging, ließen sie los. Das Beuteltier sprang in den nächsten Garten und gönnte sich dort ein Bad. Schweißgebadet schafften es die Beamten, das Tier ohne weitere Angriffe aus dem Pool zu retten. Verletzt wurde keiner.

sl