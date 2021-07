Zocken bildet

Der Name der Publikation lautet „The educational value of virtual ecologies in Red Dead Redemption 2“. Zu deutsch: „Der pädagogische Wert virtueller Umwelten in Red Dead Redemption 2“. Red Dead Redemption 2 (RDR2) ist ein Western-Videospiel. Der Spieler bewegt sich frei auf dem Spielfeld und entscheidet selber, welcher Beschäftigung er nach geht. Neben Quests kann der Spieler nach belieben z.B. einen Saloon ausrauben, pokern, aber auch angeln oder jagen.