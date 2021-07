Jagdwilderei – Hund beißt Reh

Laut der Polizei ereignete sich der Angriff am Waldrand in der Nähe des Kreishallenbades. Der freilaufende Windhund sei dem Stück gefolgt und habe sich im Hinterlauf verbissen. Als der Hund abließ, sprang das verletzte Stück ab. Gegen den noch unbekannten Hundehalter werde wegen Jagdwilderei ermittelt. Die Polizei weist in diesem Fall darauf hin, dass in diesem Gebiet Hunde generell anzuleinen sind. Verstöße können mit bis zu 5000 € geahndet werden. Des weiteren bittet die Polizei um Beachtung der Beschilderung.