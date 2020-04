Baden-Württemberg: Neuer Wolf am Schluchsee

Es soll in den staatlichen Revieren am südwestlichen Ende des Schluchsees entstanden sein. Laut einer Pressemitteilung des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft sei nicht bekannt, woher das Tier stamme und wo es sich derzeit aufhalte. In der Region wurden jedoch Anfang April zwei Losungen gefunden, die aktuell am Senckenberg Institut in Gelnhausen genetisch untersucht werden, so das Ministerium.

Bei diesem Wolf handelt es sich nicht um den ersten Grauhund in der Region. Im Sommer 2018 sorgte ein toter Wolf, der mit Verletzungen an der Brust und einem Projektil in der Leber aus dem Stausee gezogen wurde, bundesweit für Schlagzeilen.

aml