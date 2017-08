Elche in Brandenburg

Bei seiner morgendlichen Runde durchs Revier im Oderbruch, sah er 2 Elche an einem Maisfeld. „Ich war zur richtigen Zeit am richtigen Ort“, so Fehling. Mit der Kamera bewaffnet pirschte er sich an die beiden Jungbullen heran. „Zum Schluss trennten uns keine 15 Meter“, schreibt er auf seinem Facebook-Account.

In den vergangenen Jahren wurden zwar gelegentlich Elche gesichtet, trotzdem ist es in Deutschland eher selten.

Im Jahr 2012 bereitet sich Brandenburg mit einem Managementplan auf die Rückkehr des Europäischen Elches vor.

sl