Erhängter Hund – Täter ermittelt

Der Halter des am 30. Januar in einem Baum erhängten Hundes ist über einen Zeugenaufruf ermittelt worden. Die Polizisten nahmen den 26-Jährigen am vergangenen Donnerstag, 9. Februar, vorläufig fest. Nachdem er in der Vernehmung zugab, den Hund mit seiner Leine in den Baum bei Schöffengrund-Schwalbach (Hessen) aufgehängt zu haben. Danach wurde er erkennungsdienstlich erfasst und wieder entlassen, da keine Haftgründe vorlagen.