Gämsen unter Feuer

Dabei reicht den Bayerischen Staatsforsten nicht einmal die gesetzlich vorgeschriebene Jagdzeit vom 1. August bis zum 15. Dezember. Im Bezirk Oberbayern wurde beispielsweise die Schonzeit auf knapp 260 qkm vollständig aufgehoben. Dort wird das ganze Jahr gejagt. Die Bayerischen Staatsforste erlegen fast jede fünfte Gams in der Schonzeit. Dagegen hat der Verein Wildes Bayern unterstützt von der Deutschen Wildtier Stiftung jetzt beim Bayerischen Verwaltungsgerichtshof einen Normenkontrollantrag gestellt. „Damit kommt die wildfeindliche Politik Bayerns auf den juristischen Prüfstand“, erklärt Münchhausen. Selbst im Nationalpark Berchtesgaden gibt es ein Gebiet, in dem die Schonzeit aufgehoben wird. „Jagd während der Schonzeit in einem Nationalpark ist nicht vereinbar mit dem Ziel eines derartigen Schutzgebietes, in dem Natur und Wildtiere Vorrang haben sollen“, so Münchhausen.

Bei der Jagd auf die Gams in Bayern würden zu viele Tiere in der jungen und mittleren Altersklasse geschossen. Alte Tiere fehlen deshalb. Der Staatsforst selbst folge nicht den geltenden Regeln der Hegerichtlinie zum Abschuss, kritisiert die Stiftung. Das ist für das Überleben der Gämsen fatal, denn es sind die alten Tiere, die mit ihrer Erfahrung das Gamsrudel sicher durch harte Winter führen. Mehr als Reh oder Rothirsch leidet die Gämse unter einer natürlichen Sterblichkeit im Winter. Das wird beim Abschussplan zu wenig berücksichtigt. Der lebende Bestand wird dadurch zu hoch eingeschätzt.

Verlässliche Zahlen darüber, wie viele Gämsen in den bayerischen Alpen leben, gibt es überhaupt nicht. Dabei müssten die Bestandszahlen der über die Fauna – Flora – Habitat Richtlinie der EU geschützte Gämse regelmäßig der EU gemeldet werden. Deutschland kommt seinen Verpflichtungen aber nicht nach. „Bislang meldet Bayern einfach nach Brüssel, dass alles in Ordnung sei und verweist dabei auf die Zahl der geschossenen Gämsen“, so von Münchhausen. Rechtlich darf die Gams nur bejagt werden, solange dadurch die Population nicht gefährdet wird.

Ist es nicht absurd, dass Deutschland sich international zum Fürsprecher der angeblich gefährdeten Elefanten in Afrika macht, von denen es immerhin noch einige hunderttausend gibt, zu Hause aber eine eigene Wildart, deren Zahl im niedrigen fünfstelligen Bereich liegt, von staatlichen Beamten schonungslos zusammenschießen lässt?

