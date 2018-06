Hühnersuppe in der Innenstadt

Lediglich 500 Jägerinnen und Jäger fanden sich zum diesjährigen Landesjägertag NRW in Gürzenich mitten in Köln ein. Selbst der Präsident war etwas enttäuscht über die doch recht kleine Anzahl an Jägern. Ob es am schönen Wetter lag oder daran, dass sich Jäger inmitten der Stadt ohne Grünstreifen nicht wohlfühlen, bleibt offen. Waren es doch im Vergangenen Jahr in Gütersloh mehr als 1.000 Teilnehmer.