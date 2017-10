Neues DJV-Video: Der Mensch und die Natur

„Der Mensch ist Teil der Natur. Schon seit hunderten von Jahren nimmt er großen Einfluss auf seine Umgebung“: Der Deutsche Jagdverband (DJV) erklärt in einem kurzen Video-Comic die Rolle des Menschen im Ökosystem. Demnach hat die Jagd als aktive Artenschutzmaßnahme einen wichtigen Platz in der Gesellschaft. In den sozialen Netzwerken ist das Interesse groß: Bei Facebook wurde es innerhalb der ersten vier Stunden bereits 20.000 mal angesehen und über 600 mal geteilt.

Anschauen können Interessierte das Kurzvideo „Regelt sich die Natur ohne den Menschen?“ auf Facebook und Youtube. Bereits letztes Jahr erregte der DJV Aufmerksamkeit mit einem ähnlichen Clip, das die Funktionen und Aufgaben von Jägern erklärt.

PM DJV