Alle Messebesucher, die am Samstag zur JAGD & HUND 2020 fahren, sollten sich mittags an unserem Stand A 38 in Halle 4 einfinden. Denn um ca. 14 Uhr hält Ralf Bonnekessen seinen Vortrag „Wie entsteht ein Jagdfilm“. Schon um 13:30 Uhr informiert der Deutsche Jagdverband zum Filmwettbewerb „Sophie-Award 2020„.

Hier unser Bühnenprogramm als pdf. zum Ausdrucken …