Nürnberger Alpensteinböcke in Österreich ausgewildert

2021 sei das Auswilderungsprojekt im Lessachtal in Österreich hinzugekommen. Praktisch alle Steinbockvorkommen im Alpenraum außerhalb vom Gran Paradiso Nationalpark in Italien würden auf erfolgreiche Auswilderungen zurückgehen. Die Steinbockauswilderungen in den Alpen würden somit zu den Erfolgsgeschichten der Erhaltungszucht durch Zoos und Wildparke gehören.

Hätten Anfang des 19. Jahrhunderts nur noch rund 100 Steinböcke im heutigen Gran Paradiso gelebt, seien es heute im gesamten Alpenraum laut Weltnaturschutzunion IUCN wieder rund 53 000 Tiere. Auch interessant: Alpensteinböcke seien schon von jeher auch Fleischlieferanten für die Menschen in den Alpen gewesen. So habe Steinbockfleisch und vor allem dessen energiereiches Fett vor rund 5 300 Jahren zur letzten Mahlzeit der 1991 in den Ötztaler Alpen (Südtirol) gefundenen Gletschermumie Ötzi gehört.

pm/fh

Die Auswilderung fand auch auf Initiative der lokalen Jägerschaft statt und erfährt durch diese eine revierübergreifende und breite Unterstützung.