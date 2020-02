Problemwolf tot

„Die äußeren Verletzungen an Bauch, Keule und Kopf lassen auf einen Verkehrsunfall schließen“, sagte Joachim Remitz auf Nachfrage der Redaktion. Der Wolfsberater hatte GW924m gefunden. Die nächste Straße war rund 3km entfernt. Zwischen dem letzten genetischen Nachweis in Mecklenburg-Vorpommern und dem Fundort in Niedersachsen liegen rund 150km. Zudem musste der Rüde auf seinem Weg die Elbe überqueren.

