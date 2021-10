Reh bricht in Praxis ein

Zeugen meldeten am Sonntagnachmittag einen Rehbock in den Räumen einer Praxis in Otterbach. Die Polizei vermutet, dass der tierische Einbrecher von einem Auto aufgeschreckt in die Eingangspassage der Praxis gelang. Dort habe er die Eingangstür durchbrochen und sich schließlich in den hinteren Räumen der Praxis versteckt.

Wie sich herausstellte, war der Rehbock kein Unbekannter und den Anwohnern bekannt. Die Feuerwehr und die Wildtierhilfe Kaiserslautern fingen „Hansi“ ein und entließen am Ortausgang in die Freiheit.

fh