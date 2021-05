Rehrettung im Englischen Garten

Kurze Zeit nach dem Eintreffen der Einsatzkräfte entdeckten Feuerwehrtaucher das völlig entkräftete Stück Rehwild in einem Gebüsch am Ufer. Die Retter griffen das Stück und brachten es an Land. Ein hinzugerufener Jäger stellte keine Verletzungen fest, so dass das Stück kurze Zeit später in einem Waldgebiet wieder in die Freiheit entlassen werden konnte.

