Sauen im Supermarkt

Vergangenen Samstag dann die nächste Meldung. Diesmal in Bretzfeld im Hohenlohekreis (Baden-Württemberg). Eine Sau wurde der Polizei in einem Garten in der Rappacher-Straße in Bretzfeld-Scheppach gemeldet. Kurz darauf kam die Meldung, dass eine Rotte von 5 Sauen versuche, sich Zugang zu einem Discounter im Bretzfelder Adolzfurt zu verschaffen. Die Stücke sprangen mehrfach gegen das Gebäude. Als die Polizei eintraf, hatte die Bande bereits Reißaus genommen. Am Gebäude wurde kein Schaden festgestellt.

Solche Fälle sind keine Seltenheit mehr:

Ebenfalls am 2. Januar wurde in Bad Kreuznach eine aggressive Sau in einem Garten erlegt. Im Oktober randalierten 2 Sauen in der Innenstadt von Heide und in Bayern bei einem Zahnarzt.