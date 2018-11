Schwäne auf der Speisekarte

So wurde unter anderem bei einem am Montag am Moselufer von Bernkastel unweit der Einmündung des Tiefenbachs gefundenen Tier der Kopf abgetrennt und das Brustmuskelfleisch „fachmännisch“ herausgetrennt.

Weitere Kadaver sind bereits Anfang Oktober am Moselufer von Zell-Kaimt, am Laichbecken in Traben-Trarbach und zwischen Zell und Briedel auf dem Gelände dicht am Moselufer gefunden worden, wie die Polizei mitteilt. Es sei davon auszugehen, dass die gefundenen Schwäne oberhalb der jeweiligen Fundstellen getötet, in die Mosel geworfen und später angeschwemmt worden seien.