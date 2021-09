So verwahren Sie Ihr Jagdgewehr richtig

Welche Voraussetzungen müssen erfüllt werden, um eine Waffe besitzen zu können?

Der Waffenhalter muss das 18. Lebensjahr vollendet haben. Es benötigt eine waffenrechtliche Zuverlässigkeit und persönliche Eignung. Nachweise der waffenrechtlichen Sachkunde und des persönlichen Bedürfnisses an der Waffe sowie dem Umgang damit müssen vorliegen.

Wie lautet das aktuelle Waffengesetz zur Aufbewahrung in Deutschland? (Stand 2021)

Eine sichere Aufbewahrung von Waffen und Munition ist eine der zentralen Forderungen des Waffenrechts an jeden Waffenbesitzer. Waffen sind so aufzubewahren, dass sie von anderen nicht entwendet oder missbraucht werden können (§ 36 WaffG, §§ 13 und 14 AWaffV). Ein wesentlicher Aspekt des Waffengesetzes – im Hinblick auf erlaubnispflichtige Schusswaffen – ist die Aufbewahrung in einem dafür vorgesehenen Waffenschrank. Der Nachweis einer sicheren und vorschriftsmäßigen Aufbewahrung von erlaubnispflichtigen Waffen muss der zuständigen Waffenbehörde vorgelegt werden. Verstöße gegen die Aufbewahrungspflicht sind eine Ordnungswidrigkeit und können mit einer Geldbuße bis zu 10.000 Euro geahndet werden (§ 53 Absatz 1 Nummer 19 WaffG). Darüber hinaus kann ein Verstoß zum Entledigen der Waffe führen. Schusswaffen und Munition dürfen nur getrennt voneinander in entsprechenden Sicherheitsbehältnissen aufbewahrt werden.

Zu den Sicherheitsklassen gehören: