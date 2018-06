Wildtier-Foto-Workshop

Wie Ihnen gute Fotos gelingen, zeigt Ihnen Tierfotograf und Journalist Frank Rakow Mitte Oktober in einem 3-tägigen Seminar in der wildreichen Umgebung von Haus Wildtierland in Gehren.

Nach einer theoretischen Einführung durch den ehemaligen Chefredakteur der Deutschen Jagdzeitung erfolgt die Umsetzung in die Praxis. Mit eigener Ausrüstung geht’s raus in die wildreiche Umgebung von Haus Wildtierland.