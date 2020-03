ASP: noch 10 km vor Deutschland

Die verendete Sau lag laut des EU-Tierseuchenmeldesystems ADNS in der polnischen Woiwodschaft Lebus bei Lubsko im Powiat Zarski. Der Fundort liegt damit etwa 10 km sowohl von Sachsen als auch von Brandenburg entfernt. Am 24. März trat in derselben Region ein ASP-Fall in einem Schweinezuchtbetrieb auf.