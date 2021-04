DJZ-Bockjagd Gewinnspiel 2021

Her mit Euren Maiböcken!

Endlich ist es wieder soweit. Unser beliebtes Maibock-Gewinnspiel geht in die nächste Runde. Sendet uns ein Foto Eures 2021er Mai-Bocks über Facebook, per Mail an djz@paulparey.de oder per Brief an die DJZ-Redaktion. (Redaktion DJZ, Paul Parey Zeitschriftenverlag, Erich-Kästner-Straße 2, 56379 Singhofen). Einsendeschluss ist der 31.05.2021. Eine Auswahl der Bilder wird im Anschluss veröffentlicht.

Zu gewinnen gibt es natürlich auch etwas. Unter allen Teilnehmern verlosen wir drei Überraschungspakete. Lasst Euch überraschen. (Gewinnspiel-Teilnahmebedingungen).

Wir freuen uns auf Eure Fotos!