DJZ-Heftvorschau 5/2018

Genuss in rosa

Glaubenskrieg am Herd: Ist es besser einen Rehrücken rosa oder well done zu servieren? Der DJZ-Chefkoch Henrik Elbers hat darauf eine glasklare Antwort …

Passend dazu gibts Spargelmousse als Weidgericht.

Und für die Freunde der schnellen Küche kocht Markus Lück mit seinem Thermomix diesmal Ratzfatz-Bolognes. Oder ist Ihnen eher nach Risotto mit grünem Spargel?