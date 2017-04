DJZ-Bockjagd Gewinnspiel 2017

Her mit Euren Maiböcken!

Die Resonanz auf unser Maibock-Gewinnspiel im vergangenen Jahr war gewaltig. Mehrere hundert Bockfotos gingen bei uns ein. Daran wollen wir anknüpfen. Und genau deshalb seid Ihr wieder gefragt!

Wir sind scharf auf Eure Maiböcke. Sendet uns ein Foto Eures 2017er Mai-Bocks über Facebook, per Mail an djz@paulparey.de oder per Brief an die DJZ-Redaktion. Redaktion DJZ, Paul Parey Zeitschriftenverlag, Erich-Kästner-Straße 2, 56379 Singhofen. Einsendeschluss ist der 31.05.2017. Eine Auswahl der Bilder wird im Anschluss veröffentlicht.

Neben einem Wild-Träger Heck-Pack gibt’s ein Primos Dreibein, eine Wildwanne Farmland, eine Gehörnsäge sowie Hagopur-Artikel zu gewinnen.

Wir freuen uns auf Eure Fotos!