Cremesuppe Kartoffeln & Pastinaken

Zubereitung:

1. Suppengemüse (außer Lauch) putzen sowie schälen und anschließend 5 Sekunden bei Stufe 5 zerkleinern. Danach Stücke in einer Schüssel beiseitestellen.

2. Nun Lauch in den Mixtopf geben und 5 Sekunden bei Stufe 5 zerkleinern. Anschließend Öl sowie gewürfelten Bauchspeck hinzugeben und alles 6 Minuten bei 110 Grad auf Umrührstufe im Linkslauf anrösten.

3. In der Zwischenzeit Kartoffeln sowie Pastinaken schälen und in grobe Stücke schneiden. Wasser, restliches Suppengemüse sowie Kartoffeln und Pastinaken in den Mixtopf geben und alles 30 Minuten bei 100 Grad im Linkslauf auf Umrührstufe mit Messbechereinsatz kochen.

4. Suppe danach mit Salz, Pfeffer sowie Majoran kräftig würzen und Sahne hinzugeben. Danach alles 5 Sekunden auf Stufe 4 pürieren.

5. Für das Topping den Wildschinken auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech geben und rund 5 Minuten in den auf 200 Grad (Umluft) vorgeheizten Backofen geben.

6. Beim Servieren den krossen Wildschinken auf der Kartoffel-Pastinaken-Suppe anrichten.

Zutaten:

250 g Kartoffeln

250 g Pastinaken

300 g Suppengemüse

1 El Öl

900 ml Wasser

150 ml Sahne

130 g geräucherter Bauchspeck

1 Tl Salz

2 Tl Majoran

Muskatnuss, Pfeffer

6 Scheiben Wildschinken

