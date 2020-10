Wildschwein süß-sauer

Zubereitung:

1. Knoblauchzehe sowie Ingwer schälen und in den Mixtopf geben. Anschließend Thermomix 5 Sekunden bei Stufe 5 einschalten. Danach Knoblauch- sowie Ingwerstücke mit dem Spatel nach unten schieben.

2. Nun Wildschweinfleisch von allen Häuten und Sehnen befreien, in mundgerechte Stücke schneiden und beiseitestellen. Dann Apfelsaft, Sojasauce, Essig, Ketchup, Tomatenmark, Honig sowie Salz in den Mixtopf geben und alles 5 Minuten bei 100 Grad auf Stufe 1 köcheln.

3. Für das spätere Andicken der Sauce Speisestärke mit 2 Esslöffel kaltem Wasser in einer Schüssel vermischen und beiseitestellen.

4. Nach der Garzeit geviertelte Champignons, Wildschweinfleisch, Paprikawürfel, Erbsen, gewürfelte Möhren sowie Zuckerschoten in die Sauce geben und alles nochmals 11 Minuten bei 90 Grad auf Stufe 1 im Linkslauf garen.

5. Danach geht’s ans Andicken der Sauce. Dazu Thermomix 5 Minuten bei 100 Grad auf Stufe 1 einschalten und die angerührte Stärke nach und nach hinzugeben, bis die Sauce die gewünschte Konsistenz hat.

6. Zum Abschluss mit Salz sowie Pfeffer abschmecken und Fleisch samt Sauce zu Reis servieren.

Zutaten:

200 g Wildschweinkeule oder -rücken

50 g rote Paprika

40 g Champignons

20 g Erbsen

50 g Möhren

50 g Zuckerschoten

1 Zehe Knoblauch

1 Stück Ingwer

400 ml Apfelsaft

20 ml Sojasauce

40 ml Essig

50 ml Ketchup

30 g Tomatenmark

70 g Honig

2 Tl Salz

Pfeffer

2 El Speisestärke

