Blaubeer-Riesling Sorbet

Zubereitung:

1. Zu Beginn werden die Heidelbeeren 15 Sekunden bei Stufe 6 zerkleinert. Anschließend 20 Gramm Zucker hinzugeben und 2 Minuten bei 80 Grad auf Stufe 2 erhitzen. Dann durch ein Sieb in eine flache Schüssel abseihen, so dass Kerne und Häutchen entfernt werden. Anschließend den gesüßten Heidelbeersaft 1 Stunde einfrieren.

2. In der Zwischenzeit Wasser, Wein, 50 Gramm Zucker sowie das Mark der Vanillestange in den Mixtopf geben und 10 Minuten bei Stufe 2 auf 100 Grad köcheln. Danach die Masse auskühlen lassen.

3. Ist die Heidelbeermasse leicht angefroren, wird sie zurück in den Mixtopf gegeben und mit der Wein-Zucker-Mischung sowie 50 Milliliter Cassis-Likör 10 Sekunden bei Stufe 10 vermischt.

4. Danach die Sorbet-Masse in eine flache Schüssel geben und einfrieren. Jede Stunde gründlich mit einer Gabel durchmischen, so dass sich keine großen Eiskristalle bilden. Nach etwa 4 Stunden müsste das Sorbet gut durchgefroren sein.

Tipp:

Wer auf Alkohol verzichten will, kann den Weißwein durch Traubensaft ersetzen

Zutaten: