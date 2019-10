DJZ-Heftvorschau 11/2019

Auf Zack (nicht nur für Jungjäger): Rund um die Kirrjagd

Ein Großteil des Schwarzwildes in deutschen Revieren wird an Kirrungen erlegt. Damit die Wutzen zuverlässig an die Kirre kommen und Jäger zu Schuss, haben viele Grünröcke ihre ganz eigenen Tipps und Tricks. Markus Lück hat einige zusammengetragen.