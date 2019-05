DJZ-Heftvorschau 6/2019

Auf Zack (nicht nur für Jungjäger) – Die richtige Flinte: So passt´s

Die meisten Flintenhersteller bauen Waffen in großen Serien. Der Schaft sollte im Idealfall passen. Also ein Schaft für alle Anwender? Alleine beim Gedanken an Linksschützen fallen bereits zahlreiche Jäger aus dem Muster. Worauf es ankommt, hat Flintenexperte Christoph Tavernaro zusammengetragen.